Inseguimento per 20 km a 180 all'ora: non si ferma all'alt, in manette 43enne

Un coltello a serramanico nel cruscotto, patente ritirata, revisione e assicurazione scadute e diversi bicchieri di troppo. C'erano parecchi motivi per non fermarsi al posto di blocco dei Carabinieri questa notte intorno all'1.30, ma un cittadino marocchino di 43 anni, con diversi precedenti alle spalle, è stato infine ammanettato.

I militari di Molinella in servizio di controllo a Budrio, in via San Vitale Ovest, hanno intimato l'alt a una Polo Volkswagen che, dapprima ha rallentato, per poi ingranare nuovamente la marcia. E' scattato un lungo inseguimento con sirena e lampeggiante che si è concluso dopo 20 chilometri.

Da via San Vitale, a via Zenzalino, alla rampa di via Olmo imboccata contromano, a 180 chilometri all'ora, per poi tornare verso Budrio ed essere definitivamente bloccato in via Falcone e Borsellino. L'etilometro ha evidenziato la guida in stato di ebbrezza (oltre 1,50 g/litro), così è scattato il primo verbale. Il secondo è arrivato in fretta, quando i Carabinieri hanno perquisito l'auto, rinvenendo nel cruscotto un coltello a serramanico di 18 centimetri. La patente di guida era stata sospesa a ottobre del 2018, la revisione e l'assicurazione erano scadute a gennaio del 2018.

Sempre nella serata di ieri la Polizia ha arrestato un uomo ubriaco, in auto con il nipote 12enne, che si è dato alla fuga, ha speronato la volante e ferito 4 agenti, mentre al Pilastro è stato fermato un pluripregiudicato, dopo un inseguimento.

