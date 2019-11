Il giorno dopo l'ondata di maltempo, siamo andati al palazzetto di Budrio dove la scorsa notte hanno dormito più di 20 dei 300 sfollati. "Ci sono tantissimi danni e ancora non riusciamo a tornare a casa - raccontano - in mezz'ora l'acqua esondata ha raggiunto quasi i due metri di altezza, incredibile, non era mai successo finora".