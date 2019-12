Passa la piena dell' Idice a Budrio, situazione in via di miglioramento

E' passata senza fare danni, l'ondata di piena del fiume Idice che ieri sera ha riportato indietro le lancette di due settimane, a Budrio. Lo stato di pericolo -si legge in una nota del comune- è superato. Nella notte infatti è transistato il colmo della piena, senza provocare danni o rotture.

Sorvegliato speciale l'argine dell'Idice nel punto in cui si ruppe lo scorso 17 novembre: i freschi lavori di ripristino hanno però 'tenuto botta' e l'acqua sta defluendo abbassandosi di livello.

A ieri sera però, per ordine del Sindaco Maurizio Mazzanti, sono stati una 150ina i residenti fatti uscire dalle abitazioni nella cosidetta zona 1, ovvero quella più a ridosso dell'argine.

In mattinata, al centro operativo comunale, si farà il punto e si valuterà se revocare o meno le evacuazioni. Intanto per la notte è stato allestito il centro di accoglienza di via Partengo. Anche il blackout che aveva interessato alcune zone è stato superato.