Armeggia in giardino, parte colpo di pistola sull'auto del vicino

E' stato denunciato per esplosioni pericolose un 48enne commerciante residente a Budrio, dopo che i carabinieri hanno condotto accertamenti su un colpo di arma da fuoco verificatosi nei dintorni di via Vigorso, a Budrio.

Secondo i riscontri del personale dell'arma, sembra che il 48enne stesse armeggiando con una delle sue armi -regolarmente detenute- nel giardino di casa, quando all'improvviso da una pistola modello Glock, è partito un colpo accidentale. L'ogiva ha raggiunto l'auto del vicino, sfondando il lunotto posteriore. In quel momento, fortunatamente, il veicolo non era occupato.

Dopo gli opportuni accertamenti i militari hanno deciso di sequestrare tutte le armi in possesso al soggetto (due pistole, un fucile da caccia e un fucile d'assalto depotenziato a colpo singolo), per una segnalazione alla prefettura su un uso scorretto e conseguente valutazione per la prosecuzione o meno della concessione del porto d'armi.