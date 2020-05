Covid e ospedale di Budrio, vaccini possibili in altri ambulatori. Il sindaco: "Per il numero di contagi qualcosa non ha funzionato"

I numeri parlano chiaro, e nell'ospedale di Budrio si registrano 28 pazienti positivi al Covid-19 nei reparti di Medicina e Lungodegenza, oltre a 4 visitatori e 16 operatori sanitari, tra i quali 2 medici, 9 infermieri, 4 OSS e 1 addetto alle pulizie.

"Che qualcosa non ha funzionato è evidente- spiega il sindaco Maurizio Mazzanti a BolognaToday - qualcosa è successo e non sarebbe dovuto accadere". E su possibili responsabilità commenta: "Non sono in grado di dire se ci siano o meno, non ho competenze in merito ma stiamo seguendo tutto con la massima attenzione. L'Ausl ha attivato immediatamente tutti i protocolli previsti. Oggi abbiamo però una buona notizia - sottolinea Mazzanti - Avevamo chiesto all'Ausl di chiudere l'ambulatorio vaccini collocato all'interno dell'ospedale in modo temporaneo ma la decisione dell'azienda sanitaria è stata quello di tenerlo aperto, dando però la possibilità a tutti i genitori di poter andare altrove se lo ritengono opportuno. In questo modo le famiglie possono decidere liberamente dove farli eseguire".

L'Ausl infatti, alle famiglie di Budrio che non desiderano recarsi nell'ambulatorio locale che comunque rimane aperto, dà la possibilità di spostare l'appuntamento, o riprenotare lo stesso, in un altro ambulatorio vaccinale distrettuale chiamando lo 051/809824, il lunedì e mercoledì , dalle 13:30 alle 14:30.

Gli ambulatori del Distretto che potranno essere prenotati per i vaccini sono: