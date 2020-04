Coronavirus, a giorni lista negozi per buoni spesa a Bologna

Dopo il bando rivolto ai cittadini che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus e intendono chiedere il buono spesa, il Comune di Bologna ha pubblicato anche l'avviso pubblico per costruire l'elenco delle attività commerciali nelle quali si potrà utilizzare il voucher: l'elenco sarà pronto la prossima settimana, spiega il Comune.

L'avviso "rispecchia le direttive contenute nella delibera approvata l'1 aprile dalla Giunta guidata da Virginio Merola- scrive l'amministrazione - per dare seguito al fondo di oltre due milioni di euro che il Comune ha ricevuto per avviare le misure di sostegno alimentare". Sotto le Due torri "si è deciso di erogare buoni spesa dematerializzati - ricorda Palazzo D'Accursio - per acquistare generi alimentari e prodotti per l'igiene personale e della casa, e di acquisire i buoni spesa da una società di servizi che garantisca una gestione unitaria e una capillarità di accesso sul territorio".

Nell'avviso "si precisa che il Comune sta completando la formalizzazione di una convenzione con la Società Day Ristoservice per acquisire i buoni spesa", continua la nota. La procedura per costruire l'elenco aperto di attività "è rapida: gli esercizi commerciali già convenzionati con Day- spiega il Comune- sono già automaticamente inseriti nell'elenco delle attività in cui è possibile utilizzare i buoni spesa".

In caso non ci sia già la convenzione con Day, tutti gli operatori economici che si trovano nel territorio del Comune e sono abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e altri beni essenziali "possono chiedere l'inserimento nell'elenco aperto inviando una richiesta, con le indicazioni contenute nell'avviso pubblico, alla mail buonispesa@day.it". In questo modo l'elenco delle attività "sarà il più ampio possibile", conclude il Comune. (Dire)