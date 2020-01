Caos sul bus 27: sputa e minaccia passeggeri e conducente

Barcolla per l'alcol che aveva in corpo, ma ha tutta l'energia necessaria per aggredire, minacciare e sputare sui passeggeri e sulla conducende del bus numero 27. Erano le 15 di ieri quando la Polizia è intervenuta fra via Bellaria e Via Emilia Levante dopo la segnalazione: ad attendere gli agenti un uomo della provincia di Suracusa classe sui cinquant'anni con addossi anche un cutter.

Non solo, oltre al possesso di oggetti atti ad offendere, pendeva su di lui anche un residuo di pena da scontare, in particolare altri quattro mesi di carcere per una condanna avuta dal tribunale siciliano.