Bus e treni Tper, abbonamenti gratis per i ragazzi delle scuole medie

Tper ricorda alle famiglie dei ragazzi residenti a Bologna nati tra il 2004 e il 2006 che la scorsa estate hanno ricevuto per posta la tessera cartacea che consente la gratuità degli spostamenti sugli autobus e sulle linee ferroviarie gestite da Tper all’interno dell’area urbana di Bologna, che tale tessera deve essere sostituita gratuitamente con la tessera plastificata “Mi Muovo” a microchip che sarà valida fino al 31 agosto 2018 e potrà essere ricaricata di anno in anno.

Per consentire un più ampio margine di tempo a chi non ha ancora provveduto alla sostituzione, la validità delle tessere cartacee, inizialmente prevista fino al 31 gennaio, è stata prorogata a tutto il 31 marzo prossimo.

Per la sostituzione delle tessere è sufficiente recarsi presso il Punto Tper di Via Marconi 4 o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Piazza XX Settembre con: tessera cartacea, fototessera e codice fiscale del minore, copia del documento di identità del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

La sostituzione della tessera riguarda solo i ragazzi residenti nel Comune di Bologna nati negli anni 2004, 2005 e 2006 che la scorsa estate avevano ricevuto la tessera in formato cartaceo. I coetanei già in possesso della tessera plastificata “Mi Muovo” a microchip non devono provvedere alla sostituzione.

Le tessere dei bambini nati tra il 2007 e il 2013, che danno diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici in area urbana fino al 31 agosto 2018, non devono essere sostituite.

La gratuità dei mezzi pubblici per i ragazzi residenti che frequentano le scuole medie è un provvedimento dell’Amministrazione Comunale di Bologna per una città più sostenibile.

Tper ricorda che con l'abbonamento annuale su tessera MiMuovo si può accedere a tutte le convenzioni con i partner - con vantaggi in molti campi, dallo sport, al cinema, agli spettacoli teatrali – e che, con la semplice iscrizione gratuita al Web Club di Tper è possibile partecipare al concorso “Bibip – Valido sempre, sempre valido” (www.tper.it/bibip), che mette in palio premi tra tutti coloro che validano correttamente il proprio abbonamento secondo le regole in vigore della validazione ad ogni accesso.