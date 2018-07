Bus gratis pendolari, Donini rassicura: 'In vigore anche per i già rinnovati'

"L'autobus sarà gratuito anche per chi l'abbonamento al treno lo ha già, avendolo rinnovato in questi mesi". La rassicurazione arriva dall'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, che parlando alla Dire replica così alle preoccupazioni sollevate da Yuri Torri di Sinistra italiana.

Il consigliere regionale, infatti, teme che i pendolari con abbonamento fatto nei primi sei mesi dell'anno possano rimanere esclusi dalla tariffa integrata treno-bus, che entrerà in vigore dal prossimo 1 settembre.

Il beneficio, precisa invece la Regione, "è stato subito esteso anche a chi l'abbonamento lo ha già fatto". Dunque, chi ha rinnovato la tessera del treno in questi mesi "può stare tranquillo- assicura Donini- anche per loro il bus sarà gratis".

L'assessore promette che saranno spiegate "con esattezza le modalità di rimborso, ma ribadisco che le quote mensili dell'abbonamento fatto prima dell'1 settembre saranno restituite. Abbiamo infatti voluto non penalizzare nessuno, proprio perché riteniamo indispensabile premiare la mobilità sostenibile puntando sul trasporto pubblico locale e venire incontro alle esigenze dei cittadini che sempre di più ogni giorno in Emilia-Romagna scelgono di muoversi coi mezzi pubblici e non con l'auto privata".

Rimane comunque il consiglio, per chi ha l'abbonamento in scadenza a luglio o agosto, di farne uno mensile per il tempo che manca all'1 settembre, quando scatterà il nuovo regime. La tariffa unica, tra l'altro, è valida anche per gli abbonamenti con destinazione o partenza da una delle 13 città indicate e arrivo o partenza da fuori regione (ad esempio Piacenza-Milano), a condizione di avere la residenza in Emilia-Romagna. (San/ Dire)