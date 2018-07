Autobus in ritardo, la classifica di Tper delle linee peggiori

Il 14 quello che salta più corse in assoluto, il 20 penultimo per puntualità. E' una vera e propria classifica al contrario quella che emerge in Question Time in tema trasporto pubblico.

Incalzata da una domanda della consigliera Foresti, l'assessora alla mobilità Priolo passa in rassegna l'elenco stilato da Tper per quanto riguarda le grandi linee urbane, le cosiddette 'portanti'.

Le corse perse sullo stesso periodo e riferite al numero di corse programmate -riporta Priolo- vedono la linea 11 al sesto posto e la linea 27 al penultimo posto, la linea con meno corse perse è la 32, quella con più corse perse è la 14.

I reclami, riferiti all'anno 2017, anch'essi riferiti al numero di corse programmate, vedono la linea 27 al quinto posto e la linea 11 al terzultimo posto, la linea con meno reclami è la 32, quella con più reclami è la 35.

La linea 20 non è la più critica fra le altre linee della stessa tipologia per quanto riguarda i parametri di prestazione ma -continua il report- è fra le 11 linee portanti: penultima per puntualità, in termini assoluti, terz'ultima per corse perse, in numero assoluto e settima per reclami, in numero assoluto.

Ad affliggere il 20 sarebbero una serie di concause tra cui la densità abitativa attraversata, la mancanza di preferenziali nel tratto e il percorso particolarmente lungo. "Da questo punto di vista, abbiamo voluto fare un'analisi per riscontrare come la linea 20 si colloca fra le linee più o meno problematiche della nostra città, e le devo dire che anche dai confronti tecnici che ho avuto con Tper quello ci viene rilevato in questo momento è come la linea più irregolare in realtà è proprio la 14 e non la linea 20".

Priolo infine insiste sull'importanza di dedicare sede stradale agli autobus, ricorrendo anche al 'verde a chiamata' utilizzando il Gps a bordo dei mezzi, ma su un punto l'assessora è categorica: "Meno macchine abbiamo (in strada, ndr), più puntualità avremo".