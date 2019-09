Sciopero per il clima 27 settembre: possibili ritardi e soppressioni bus Tper  

Benchè il settore trasporti non aderisca allo sciopero per il clima, il corteo che si terrà in centro a Bologna potrà causare, come rende noto Tper, modifiche della circolazione che coinvolgeranno tutte le linee bus interessate dal percorso: P.zza San Francesco, P.zza Malpighi, via Marconi, via Amendola, via Pietramellara, Porta San Donato, via Irnerio, via Zamboni, P.zza Verdi. La manifestazione dovrebbe essere dalle 9:30 alle 13. Ma molto dipenderà dalla affluenza e dalla velocità del corteo

Sono garantiti i transiti solo nella zona esterna rispetto ai Viali. All’interno le deviazioni saranno gestite in funzione dell’andamento del corteo. Possibili ritardi e soppressioni.