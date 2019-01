Bus Tper linea 20, ritardi e disguidi: il consigliere Zanetti verifica di persona

"Ieri sono stato sulla linea20. Sono partito dal capolinea del Pilastro fino a Casalecchio e sono tornato indietro.

La linea 20 è una delle più utilizzate dai cittadini a Bologna e volevo verificare di persona le tante segnalazioni che ci sono arrivate in questi mesi e in questi anni". Il consigliere PD Vinicio Zanetti, presidente della Commissione consiliare Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici, ha dunque voluto verificare di persona: "Tre sono i problemi principali: rallentamenti la mattina sul ponte di San Donato in direzione centro, rallentamenti in varie ore della giornata su via Saragozza, molte corse del 20 una dietro l’altra, a me è capitato di vederne fino a 5".

Per il consigliere dem la causa dei disagi sta nell'uso smodato di mezzi privati: "Se vogliamo migliorare il nostro trasporto pubblico ed averlo più efficiente e puntuale dobbiamo fare un #patto con i cittadini. Chiedere di lasciare a casa l’auto in cambio di un’alternativa valida, comoda, semplice per andare per #muoversi. Dobbiamo diminuire l’uso dell’auto e dare delle alternative valide per aumentare l’uso dei mezzi pubblici". Quindi tram, nuove corsie preferenziali, bike e car sharing, comodità e semplicità di fare i biglietti, capillarità delle nostre linee di autobus: "Questi sono i nostri obiettivi" e invita i cittadini a fare proposte e a segnalare.