Trova una busta con oltre mille euro e due assegni: la porta alla Polizia che poi scrive il lieto fine

Questa storia si somma a tutte quelle già racconatte nelle quali l'onestà dei cittadini ci fa sentire di vivere in un mondo migliore. Il protagonista è un responsabile dell'URP del Quartiere Savena che sul desk dell'ufficio anagrafe ha trovato una busta dimenticata da chissà chi: dentro una bella cifra in contanti e due assegni, per un totale di quasi due mila euro.

Senza esitazione porta di persona la busta alla Polizia, che grazie ad alcuni elementi presenti sugli assegni riesce a risalire al legittimo proprietario al quale riconsegna il tutto.