"C'è chi fa bancomat al Nettuno. Nell'indifferenza generale" | VIDEO

Bologna. Esterno giorno. Siamo nella centralissima Piazza Nettuno, dove troneggia l'omonima fontana. Uno dei monumenti più cari ai bolognesi, realizzato per volontà di papa Pio IV all’indomani del Concilio di Trento.

La zona è popolata come sempre. Nonostante il movimento tutto intorno, un uomo si allunga nella fontana rinascimentale e "pesca" le monetine che i turisti o i bimbi hanno lanciato in acqua. Un gesto di buon auspicio. Un gioco.

L'uomo si guarda intorno, furtivo ma non troppo. Pesca e pesca ancora. Ad un certo punto un anziano si accosta, per osservare la scena. Forse con la sua presenza cerca di inibire il furto. Ma non funziona. Fatta una breve pausa, il tizio torna a "gettare l'amo". E racimola altri soldini. Via via percorre tutto il perimetro del Żigànt.

'Fa bancomat, nell'indifferenza generale. Nessuno infatti gli ha detto niente!'. Così segnala il consigliere comunale leghista Umberto Bosco, che ha diffuso il video via social network, sollevando reazioni contrastanti. C'è chi commenta sdegnato l'accaduto, chi invece immagina che a spingere l'uomo a un tale gesto possa essere stata la necessità, "magari ha fame e non ha un euro in tasca", replica qualcuno.