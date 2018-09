Sparisce nel bosco a Cà Santoni: caduto e ferito non riusciva più a muoversi

Ore di preoccupazione per un uomo di 78 anni la cui scomparsa è stata denunciata alle 10 di ieri mattina dai suoi familiari. In vacanza a Cà Santoni (San Benedetto Val di Sambro) da Sasso Marconi, l'uomo non rincasando, aveva fatto aumentare l'ansia di chi lo attendeva da troppo tempo.

E' stato allertato il 118 e in seguito anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con le squadre territoriali che hanno condotto la ricerca con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e Protezione Civile. L'anziano era scivolato nel bosco rimanendo a terra, impossibilitato a muoversi.

Recuperato nel tardo pomeriggio con alcune escoriazioni, è stato trasportato con l'elipavullo in codice 2 all'ospedale Maggiore per accertamenti.