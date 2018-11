Va a caccia e cade in un dirupo, 59enne salvato dopo un volo di 30 metri

Era uscito per andare a caccia, ma mentre camminava è scivolato in un dirupo di trenta metri, cadendo poi nel greto del fiume. E’ successo oggi pomeriggio a Quinzano, frazione di Loiano, poco prima delle 16. A lanciare l’allarme gli amici dell’uomo, un cacciatore di 59 anni di Loiano, che hanno immediatamente chiesto aiuto. In volo sì è alzato l'elipolizia del terzo reparto volo di Bologna con due tecnici a bordo. Congiuntamente sono state attivate le squadre di terra, coordinate dal tecnico territoriale di zona del Saer. Sul posto anche i vigili del fuoco con un loro elicottero, al fine di individuare subito il 59enne.

Dopo alcuni minuti di ricerca, il cacciatore è stato individuato e raggiunto dai soccorsi: caricato sul varricello dal Pegaso del soccorso alpino toscano, che è poi atterrato a Loiano per trasferire l’uomo sull'elisoccorso 118, il 59enne è stato portato subito all’ospedale Maggiore. L’uomo ha riportato un trauma cranico e diversi traumi gli arti superiori e inferiori.