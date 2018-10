Cadavere in un dirupo, pompieri e carabinieri si calano -VIDEO

Non si avevano sue notizie da ieri alle 15. Il suo corpo è stato rinvenuto alle 23.30 di ieri sera. La vittima è un uomo di 75 anni originario di Asolo e residente a Casalecchio di Reno: era uscito di casa per fare una passeggiata nel bosco di Sanguineda, nel comune di Vergato.

Alle 17 era giunto l'allarme e il Soccorso Alpino era partito per la ricerca. Alle ore 23.30 circa è stato avvistato dai tecnici in un dirupo di sassi. L'uomo sarebbe scivolato nel dirupo per evitare dei calabroni. La salma è stata recuperata con la partecipazione del Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Vergato. L'intervento è terminato alle 2 di questa notte.