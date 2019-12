Ubriaca sul davanzale, cade giù dal terzo piano

E' caduta giù dal terzo piano, sbattendo su una Panda invece che per terra. E' andata relativamente bene questa notte a una studentessa, trasportata all'ospedale Maggiore in codice di media gravità, non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, chiamati dai sanitari del 118, la ragazza sarebbe scivolata dopo essersi seduta in bilico sul davanzale del suo appartamento di via Alessandrini. Il coinquilino della donna, sentito dai poliziotti, avrebbe confermato come la donna fosse in forte stato di alterazione alcoolica, poco prima del fatto.