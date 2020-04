Cade mentre va a ritirare il pacco: soccorso alpino a Castel D'Aiano

Soccorso alpino in azione ieri pomeriggio, dove una donna di 52 anni è rimasta ferita alle gambe mentre stava recandosi al confine della sua proprietà per ritirare un pacco espresso. A dare l'allarme sono stati i familiari della signora: la donna era finita in un punto impervio e sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale del Saer. La 62enne, dopo un primo esame, è stata portata all'ospedale di Porretta, in condizioni non gravi.

