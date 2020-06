Cade nel bosco in gita con gli amici, interviene il Soccorso alpino

Soccorso alpino in azione nelle foreste casentinesi dell'Appennino romagnolo. una 55ene di Imola è stata soccorsa e portata via in elicottero dopo che, mentre camminava con amici in un sentiero, è caduta battendo violentemente il capo e il volto a causa di una radice sporgente.

È stato attivato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Ravenna.

Gli operatori del Soccorso Alpino, dopo una lunga e faticosa marcia di avvicinamento, hanno raggiunto la paziente. Dopo averla immobilizzata, la donna è stata posizionata sulla barella portantina e trasportata alla piazzola di Piana dei Romiti, dove era già atterrato l’elicottero. Dopo valutazione da parte del medico, la ferita è stata trasportata all’ospedale di Cesena in codice di media gravità.