I palazzi di Bologna perdono pezzi: ancora calcinacci caduti in centro storico

Via de' Coltellini, via San Felice, ma anche un nuovo distacco in Piazza Roosevelt. E poi acora via Montebello, via D'Azelio, via della Zecca e, a ritroso, via delle Moline. Potrebbe esserci il tempo ballerino dietro ai frequenti distacchi di calcinacci e porzioni di cornicioni che da qualche settimana sta interessando il centro storico di Bologna.

Per adesso, nessuno si è trovato in linea d'aria con la caduta dei frammenti, ma i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale sono stati impegnati con una lunga serie di interventi in questi giorni. In alcune aree si è tutto risolto in poche ore, ma in altri -come in via delle Moline o lungo via IV novembre- le strade sono state transennate.

Anche se per ora non ci sono conferme ufficiali, i distacchi potrebbero essere dovuti a fattori stagionali: il combinato disposto di temperature rigide invernali, la vetustà degli immobili in questione e il tempo perturbato di questi giorni potrebbe però aver un ruolo.