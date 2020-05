Caduto nel fiume e disperso a Ozzano, soccorsi sul posto

Il soccorso alpino, i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti intorno alle 15:30 in località Noce di Mercatale, lungo il torrente Idice, per prestare soccorso a un ragazzo di 17 anni -e non un bambino, come inizialmente appreso- che sarebbe caduto nel corso d'acqua, ingrossato dopo le precipitazioni di questi giorni. Pochissime le informazioni al momento, ma le condizioni del minore, che attualmente risulta disperso, sarebbero gravi.

Notizia in aggiornamento