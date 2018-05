Valsamoggia: salta il bancomat delle Poste, ora c'è l'ufficio mobile

In sostituzione della sede danneggiata dall'esplosione dello sportello bancomat di marzo, sono completati i collegamenti delle apparecchiature informatiche, ed è già operativa la struttura mobile che sostituisce l’ufficio postale di Calcara, seriamente danneggiato e reso inagibile.

Il mezzo contiene un vero e proprio ufficio postale con due sportelli in grado di soddisfare la clientela sia per i prodotti postali che per quelli finanziari. Il furgone è stato collocato nello spazio retrostante all’ufficio di Via Garibaldi e resterà in funzione per tutta la durata dei lavori, tuttora in corso, osservando il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.