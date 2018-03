Colleziona armi in casa, i Carabinieri trovano un arsenale di 47 fucili

Un arsenale di armi da caccia e da assalto, tutte perfettamente funzionanti e con relativo munizionamento. I Carabinieri di Calderara di Reno hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni, per detenzione abusiva di armi.

In particolare, le verifiche effettuate al domicilio del soggetto hanno fatto trovare sette fucili -da caccia ma anche d'assalto e da precisione- non denunciati ed ereditati, secondo quanto ricostruito, dal padre defunto.

Assieme ai 'pezzi' anche 500 munizioni. Per altre tre armi non è stata fatta denuncia come da legge entro le 72 ore dal momento dell'acquisto. Il grosso dell'arsenale invece, altri 37 tra fucili da caccia e fucili mitragliatori, è stato ritirato in via cautelativa per accertamenti. Il valore delle armi si aggirerebbe intorno ai 20mila euro. In base ai termini di legge, un privato cittadino può detenere un massimo di sei armi nella propria abitazione.