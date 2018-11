Trovano droga e coltello in auto, denunciati padre e figlio

Padre e figlio, rispettivamente di 62 e 24 anni, sono stati denunciati per possesso di sostanza stupefacente a fini si spaccio e detenione di armi. I due sono stati rintracciati dai Carabinieri, che però avevano già un mandato di perquisizione nei loro confronti per accertamenti di altro genere. Dentro al veicolo i militari hanno rinvenuto due pacchetti di marijuana, una ventina di grammi di sostanza da taglio e un coltelo con lama di 28 cm. Di qui le denunce in stato di libertà.