Due furti in abitazione a Calderara: lanciano armadio dalla finestra

Due furti in appartamento ieri sera a Calderara di Reno. Il primo, per pochi euro di bottino, in un appartamento in cui era presente il proprietario. L'uomo stava cenando quando ha sentito strani rumori in casa, si è accorto quindi dei ladri ed è riuscito a metterli in fuga.

Eclatante il secondo furto invece: qui i banditi non hanno trovato ostacoli, vista l'assenza dei proprietari, e oltre a mettere sottosopra l'appartamento, hanno perfino lanciato un armadio blindato dalla finestra nella speranza di aprirlo. Ma all'interno, anche in questo caso, poche centinaia di euro. Non sono però passati inosservati e i vicini di casa hanno avvertito i carabinieri che hanno avviato le indagini.