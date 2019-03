Calderara: entra in azienda e forza le macchinette per tre sabati di fila

I Carabinieri hanno arrestato S.G., pluripregiudicato ragusano di 61 anni, per tentato furto aggravato. E' stato sorpreso, con un passamontagna, all'interno di un'azienda in via Puccini, a Calderara, mentre tentava di arraffare il denaro contenuto nei distributori automatici di bevande.

Quandoi militari della pattuglia in transito davanti allo stabile hanno notato la porta aperta, è entrata entrati e lo hanno ammanettto. Dai controlli è emerso che l'uomo aveva già "colpito" la stessa azienda, con il medesimo modus operandi, anche nei due sabato precedenti.

