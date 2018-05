Nubifragio nel bolognese, a Calderara scoperchiata la tribuna del centro sportivo

Momnti di apprensione ieri nel tardo pomeriggio quando un fronte temporalesco ha ssfogato decine di millimetri di pioggia in poco tempo sul versante Ovest della città e nei comuni limitrofi.

Sono state una quarantina le chiamate di emergenza ai Vigil del fuoco per allagamenti, caduta di rami dagli alberi e tetti scoperchiati. Colpite le arterie di circolazione, in particolare nuocva bazzanese e asse attrezzato. A calderara una violenta raffica di vento ha scoperchiato la tettoia tribuna del centro sportivo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.