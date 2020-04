Calderara, per vendetta e gelosia dà fuoco a un casolare: arrestato

Aveva dato fuoco a un casolare fuoco a un casolare per motivi di gelosia. E' quando risulta dalle indagini dei Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno che hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 36enne tunisino, con precedenti di polizia, residente a Crespellano.

La misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, Dott. Sandro Pecorella, a seguito della richiesta del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Dott. Giampiero Nascimbeni., dopo un’informativa dei Carabinieri della Stazione di Calderara che stavano indagando sulle cause di un incendio avvenuto la mattina del 6 novembre 2019, quando un casolare di campagna di proprietà di un 53enne italiano andò distrutto, provocando anche la morte di Rocky, il Pastore Tedesco Alsaziano di 7 anni.

Le indagini svolte dai militari hanno permesso di risalire allo straniero che dovrà rispondere dei reati di atti persecutori, incendio e uccisione di animali: ora è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, alla base del movente che lo avrebbe spinto ad agire ci sarebbe un raptus di gelosia che si è trasformato in vendetta nei confronti del proprietario del casolare. La sera dei fatti avrebbe trascorso la serata in un pub in compagnia di alcune amiche, tra cui la ex compagna dell'arrestato, il quale, dopo aver minacciato la vittima con una serie di messaggi persecutori, appiccò il fuoco che provocò anche la morte di Rocky tra atroci sofferenze.