Spedizione punitiva, meccanico rapito e pestato: tre in manette

I Carabinieri della Stazione di Calderara questa notte hanno messo le manette a tre cittadini romeni accusati di sequestro di persona, lesioni e rapina.

Gli arresti sono stati disposti dalla Procura dopo un'indagine iniziata il 3 dicembre scorso, quando un meccanico, cittadino tunisino di 57 anni, regolarmente residente in zona Interporto, era stato chiamato nel cuore della notte per la riparazione urgente di un veicolo.

Imbavagliato e picchiato

Era salito sull'auto con due cittadini romeni che non conosceva, ma poco dopo si era reso conto che si trattava di un'imboscata, infatti era stato portato in una zona buia e deserta, nel territorio di Lippo di Calderara, imbavagliato, picchiato e in ultimo derubato del suo portafoglio con circa 100 euro.

Gli aggressori erano stati messi in fuga da alcune auto in transito, mentre a soccorrere il 57enne, era stato un tassista che aveva chiamato il 118 e i Carabinieri. Trasportato in ospedale, aveva riportato un trauma cranico e diverse contusioni, con 8 giorni di prognosi.

Le indagini

L'attività di indagine degli inquirenti ha portato a identificare i due aggressori, romeni di 29 e 21 anni, e il mandante, romeno di 37, residenti tra Sant'Agata Bolognese e Crevalcore. Quest'ultimo, dopo aver fatto riparare l'auto, aveva contratto un debito per 7mila euro, così avrebbe organizzato la spedizione punitiva per mettere in chiaro che non avrebbe pagato.

Gli aggressori sono rinchiusi agli arresti domiciliari, il mandante è in carcere.