Caderara, camion perde acido in strada: intervengono i Vigili del fuoco

Qualche tanica di si è sganciata dall'autocarro che la trasportava, e il suo contenuto, acido cloridrico, si è riversato sulla rotonda, cominciando a reagire con il manto stradale.

Così i Vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti la scorsa notte a Calderara di Reno in via Garibaldi presso la rotonda 'degli Shangai', per la perdita da parte di un autocarro adibito al trasporto del materiale pericoloso. Il liquido fuoriuscito dai fusti ha danneggiato l'asfalto e creato una piccola nube di fumi caustici. Sul posto è arrivata una autobotte e 3 mezzi del nuvcleo NBCR - Nucleare Biologico Chimico Radiologico- per metter in sicurezza l'area. L'acido è stato neutralizzato con un reagente e l'asfalto poi dilavato dai residui della reazione.

Sul posto anche la sindaca di Calderara Irene Priolo, per un sopralluogo. Anche il tratto di asfalto danneggiato è stato ripristinato. La circolazione è stata sospesa il tempo necessario per le operazione e il traffico deviato.