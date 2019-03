L’ultimo saluto ad Alberto Bucci, la camera ardente in Comune

Tanta commozione nella Sala Tassinari di Palazzo D'accursio, dove, dalle 9 alle 13, è allestita la camera ardente per Alberto Bucci. Un giorno triste per Bologna, per il basket, per tutto il mondo dello sport. L'allenatore, presidente della Virtus e membro dell’Italia Basket Hall of Fame, è morto sabato scorso a Rimini dopo una lunga e combattuta malattia. E in Romagna tornerà nel pomeriggio per i funerali che si terranno alle 16 nella Parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione (via della Fiera 82).

C'è tutto il mondo dello sport attorno alla bara di 'Albertone', al piano terra del Comune, per stringersi intorno alla famiglia di Bucci e alla moglie Raffaella. Tutti lì per regalare un ultimo sorriso al grande coach bolognese che sulla panchina bianconera ha vinto tre scudetti.

La Virtus, che dal 2016 era tornato a seguire da presidente, lo omaggia alle 11, quando arriva anche il sindaco Virginio Merola. Dentro ci sono Alfredo Cazzola, Renato Villalta, Alessandro Ramagli, Romeo Sacchetti, Stefano Sacripanti. Tra gli altri, a salutarlo, Romano Prodi, Claudio Fenucci, Giorgio Comaschi.

Alle 11.30 arriva anche la Fortitudo, mentre sempre più persone, sportive e non, ingrossano la fila nel cortile del Comune per omaggiare quel 'gigante' che 'prima di essere un grande sportivo, era un grande uomo'.