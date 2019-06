Aggressione e insulti razzisti, militari coinvolti: 'Avviati approfondimenti'

L’Esercito ha avviato "tutti i necessari approfondimenti" per chiarire quanto successo l'altra notte, mettendosi, da subito, "a disposizione degli agenti intervenuti affinché vengano chiarite le posizioni di tutto il personale coinvolto". Recita così una nota dello Stato Maggiore in merito alla aggressione subita l'altra notte da un dipendente di una pizzeria h24 da parte di alcuni membri di un gruppo di militari.

Stando a quanto emerso fino a ora una comitiva di cinque soldati, tra i 25 e i 34 anni, impegnati nel progetto 'Strade sicure', fuori servizio, è stata identificata e sanzionata per ubriachezza molesta dalla Polizia, intervenuta dopo che la vittima dell'aggressione, un cittadino ghanese di 29 anni aveva chiamato il 113. L'uomo, poi andato in ospedale per farsi medicare le ferite, ha ricevuto almeno un pugno al volto, oltre ad alcune schegge di vetro finitegli addosso durante la colluttazione.

"Per quanto attiene -prosegue la nota dell'Esercito- ai "riferiti insulti razzisti", la Forza Armata si dissocia totalmente da tali atteggiamenti condannandone ogni azione ad essi riconducibile, come ha sempre fatto, agendo in ogni circostanza in piena trasparenza e partecipazione".