Dal camion in A1 escono liquami: è frutta marcia, scattano i sigilli dell'Ausl

Un camion contenente 28 tonnellate di albicocche marce è stato messo sotto sigilli dalla Ausl di Bologna. Il carico era partito dalla Campania e destinato a Bolzano in una azienda che ne avrebbe fatto succo di frutta.

Ad accorgersi del mezzo in A1, parcheggiato in una area di sosta vicino Sasso Marconi è stata la Polizia Stradale di Pian del Voglio. I poliziotti hanno avvertito subito l'odore di marcio provenire dal mezzo, dalle cui ruote colava anche del liquido putrescente. Inevitabile anche la presenza di parassiti attorno ad alcune casse di frutta.

Arrivata sul posto anche l'Ausl di Bologna che dopo una breve ispezione ha messo i sigilli al carico. Il camion alla fine è arrivato a destinazione, am le autorità sanitarie hanno avvertito i loro omologhi trentini, avvertendoli che quelle albicocche non devono arrivare a diventare succo di frutta, bensì destinate allo smaltimento.

Multa invece per il conducente del mezzo, per non aver assicurato le cassette con le cinghie come da convenzione.