Gli cade una stufa addosso, muore 88enne a Camugnano

Stava spostando la 'cucina economica' -una pesante stufa in ghisa- nel garage, quando è stato travolto e ucciso dal pesante oggetto. Così è morto un 88enne ieri in una frazione di Camugnano, nell'Appennino bolognese. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che è corsa in strada a chieder aiuto. Inutili i soccorsi: quando i medici sono arrivati con l'elisoccorso per l'uomo non c'era già più niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castel di Casio.