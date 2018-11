Incidente a Camugnano: va a funghi e scivola nel bosco, recuperato dal Soccorso Alpino

E' andato a funghi ed è scivolato nel bosco, procurandosi una probabile rottura legamenti ginocchio. E' accaduto ieri pomeriggio poco prima delle 16.30 a Serra dello Zanchetto, cresta montuosa conosciuta come Passo dello Zanchetto, nel territorio di Camugnano.

E' stato immediatamente attivato il corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico della stazione Corno alle scale. La localizzazione e il recupero é risultata complessa a causa del buio e dell'ambiente impervio. Trovato e tabilizzato dai tecnici del Saer, è stato trasportato a spalla con l'utilizzo della barella Kong (utilizzata per il soccorso in zone impervie - ndr) con diverse calate nel bosco, reso scivoloso dal fogliame bagnato, per riuscire ad arrivare al mezzo di soccorso. Caricato sulla ambulanza di Castiglione dei Pepoli, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto aprire sentiero del rientro sino all'ambulanza.