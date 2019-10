Navile, lavori sui canali: chiuso al transito il percorso ciclo-pedonale

Chiuso al transito il percorso ciclo-pedonale lungo la sponda sinistra del Navile da via San Savino 24 al Ponte di via Corticella. Fino al 2 novembre il Consorzio canale Reno eseguirà gli interventi manutentivi. La chiusura, oltre il Cavaticcio e nel canale delle Moline, si protrarrà fino al 16 novembre.

Da lunedì 21 ottobre, per circa due settimane, nel Canale Navile tra il Sostegno Corticella (via Arcoveggio 188) e il ponte di via Corticella, sono previsti lavori di rimozione di piante attualmente cresciute nella bassa sponda del Canale Navile che presentano fenomeni di instabilità, o aggredite da parassiti: si tratta di arbusti già parzialmente caduti in alveo o che presentano fenomeni di erosione. Saranno inoltre rimosse le piante cresciute all’interno dell’alveo che costituiscono grave pregiudizio al buon regime idraulico del corso d’acqua.