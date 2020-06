Lizzano in Belvedere: bambina di 3 anni schiacciata da un cancello caduto improvvisamente

E' rimasta incastrata in un cencello scorrevole che le è caduto addosso mentre giocava con alcuni amici. A finire in ospedale è stata una bambina di tre anni, trasportata al pronto soccorso e ricoverata in stato di osservazione, ma non in pericolo di vita, dopo essere rimasta schiacciata dal peso.

L'incidente è avvenuto ieri sera a Lizzano in Belvedere, in un centro di accoglienza profughi.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato delle indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, informando l'autorità giudiziaria.

Il cancello è stato posto sotto sequestro.