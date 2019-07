Lascia il cane in auto sotto il sole del primo pomeriggio: denunciata

Ha lasciato il suo cane nell'auto, in un parcheggio al sole. Per questo una donna residente a Bologna di 52 anni è stata denunciata dalla Polizia locale dell'unione Romagna, intervenuta in un parcheggio di Faenza su segnalazione dei passanti.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti intorno alle 13:15, con il sole che stava picchiando duro sui tettucci delle vetture in sosta. Arrivati sul posto e impossibilitati a rintracciare la proprietaria, gli agenti si sono adoperati sul finestrino, lasciato leggermente abbassato per liberare l'animale e ristorarlo.

La donna è arrivata al parcheggio solo nel tardo pomeriggio: immediata per lei il deferimento ai sensi dell'art. 727 del codice penale ovvero "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.“