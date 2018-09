Sos per il piccolo Charlie: "Questo piccolino ha bisogno di cure"

Charlie cosa ci combini? Questa è la storia del piccolo "peloso" dal musino simpaticissimo ospite dell'Oipa Bologna e, purtroppo, bisognoso di cure dopo che quella che sembrava essere una semplice gastrite, si è rivelata essere qualcosa di più serio: "I sintomi persistono e Charlie verrà ricoverato in clinica - spiegano da OIPA, Organizazione Protezione Animali di Bologna - e lì gli verranno fatti tutti gli accertamenti, non lasceremo nulla al caso e faremo tutto ciò che sarà necessario per aiutarlo".

"Per le prime indagini diagnostiche i costi ammontano già a 462,00 euro e non sappiamo ancora se saranno necessari ulteriori approfondimenti. Siamo a richiedere l'aiuto di tutti per poter sostenere le spese nella speranza di rivedere presto questo piccoletto sorridere, anche solo per quel poco che la vita gli ha permesso di farlo". Insomma l'SOS è stato lanciato e sulla pagine di OIPA Bologna è raccogliere i dati per fare una donazione.