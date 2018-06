Cane resta incastrato con la testa in un cancello, salvato dai pompieri

È stato un salvataggio difficile quello di un cane di grossa taglia, rimasto con la testa incastrato tra le inferriate di un cancello. È successo ieri a Granarolo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che la proprietaria dell’amico a quattro zampe, aveva lanciato l’allarme disperata.

Il cane, infatti, non riusciva più a muoversi : giunti sul posto, i caschi rossi hanno dovuto segare parte del cancello per riuscire a liberarlo in tempo. Intervenuto anche un veterinario che ha subito controllato lo stato di saluto dell’animale.

Esperienza e competenza hanno permesso ai vigili del fuoco di riuscire a salvare , anche in questo caso , il cane che, diversamente, sarebbe morto poco dopo.