Il cane-poliziotto Irvine fiuta droga in Montagnola: marijuana nascosta in vari punti

Controlli della Polizia di Stato in Montagnola e zone limitrofe nella giornata di ieri: sono state quaranta le persone identificate, di cui trentasei stranieri. Due di queste sono state accompagnate negli uffici della Questura e poi denunciate sia per ricettazione che per inottemperanza a un ordine di espulsione.

L'unità cinofila insieme al cane Irvine hanno scovato oltre 92 grammi di marijuana ben nascosta nel parco, anche all'interno di alcuni calzini di cotone, tutte già suddivise in involucri termosaldati pronti allo spaccio. L'erba è stata sequestrata.

Nello specifico, rispetto alle due denunce, si tratta di un ragazzo gambiano nato nel '99 e di un senegalese nato nel '96: il primo ha precedenti per droga e nello zaino del secondo è stato trovato un Ipad per il quale non ha saputo giustificare il possesso con la conseguente denuncia per ricettazione. Il secondo è risultato inottemperante all'ordine di espulsione del questore.