Cane scappa dal recinto e cerca di tornare a casa in treno

Sarebbe salito da solo sul treno, per tornare a casa. Avventura insolita per un cane di San Bernardo, che è stato recuperato da un treno, in corsa da Casalecchio a Bologna. A soccorrere l'animale, visibilmente smarrito, è stato il comandante della staizone dei Carabinieri di Bologna Navile, Luogotenente Nicola Patti.

Tutto è successo alle prime luci dell’alba, quando il militare, libero dal servizio, è salito a bordo di un vagone del convoglio. Durante il tragitto, il militare si è accorto che il capotreno e una passeggera stavano cercando di capire come risolvere una situazione atipica, ovvero risalire al proprietario di un cane di taglia grande, ma di carattere docile, che stava viaggiando da solo sul convoglio diretto a Bologna.

Il militare si è avvicinato e ha preso in consegna l’animale che nel frattempo era stato tranquillizzato e accudito con un maglione che la donna si era tolta per proteggerlo. Giunto alla stazione di Bologna Centrale, il militare è quindi con il cane e si è recato presso la stazione dell'Arma per procedere all’individuazione del proprietario dell’animale.

Operazione che si è conclusa con successo, grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale che è giunta in caserma con un lettore microchip. Il proprietario del cane è stato contattato, dopodiché è stato possibile accertare che l’animale, che è stato poi accertato chiamarsi Leone era salito in treno perché voleva tornare a casa, da dove si era allontanato, dopo aver scavalcato il recinto di un’azienda agricola situata a Lama di Reno. A sua insaputa, però, l’animale aveva preso il treno sbagliato, diretto nella direzione opposta. Dopo aver trascorso qualche ora in compagnia dei Carabinieri della Stazione di Bologna Navile, il cane è stato restituito al legittimo proprietario.