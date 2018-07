Lasciano i cani in auto e vanno a pranzo, turiste multate

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due cani rimasti chiusi in auto nel parcheggio sotterraneo di piazza VIII Agosto, in centro a Bologna.

L’allarme al 115 è stato dato da una signora che ha sentito i due animali abbaiare in modo insistente. Subito sono partiti i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino “Carlo Fava” hanno aperto l’autovettura, controllato lo stato dei due animali, dato loro da bere, e allertato la polizia locale e la protezione animali.

Sono stati poi gli agenti della municipale che hanno cercato di rintracciare i proprietari dell’auto e dei cani: due turiste di nazionalità tedesca che avevano parcheggiato l’auto con i cani dentro per andare a consumare il pranzo.

Al ritorno si sono ritrovate gli agenti e le addette della protezione animali che le stavano aspettando, non essendo stato possibile ritracciarle dai dati della vettura. Naturalmente è stato presentato loro il “conto” della chiamata dell’unità assistenza animali.