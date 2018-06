Cani avvelenti a San Lazzaro: 'Recupereremo le immagini, non la passeranno liscia'

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini, e la notizia si è diffusa a tamburo battente . A San Lazzaro, in una giardino privato a ridosso di via Pertini, sono stati avvelenati due cani. In particolare , a morire improvvisamente è stata una cagnolina di razza cocker , mentre l’altro animale riversa in gravi condizioni.

A spiegare quanto accaduto l’altro giorno è direttamente la proprietaria : “La mia Lilly tutto ad un tratto ha cominciato a stare male, non camminava e aveva il respiro in affanno.Il veterinario dopo una serie di esami mi ha detto che era stata avvelenata con veleno per topi. Per questo motivo abbiamo portato anche l’altro cane Duca, e anche lui è risultato essere stato avvelenato. La mia famiglia pensa che abbiano mangiato il veleno nel giardino di casa , anche perché non li usciamo quasi mai. L’ultima passeggiata risale a fine a maggio”. Qualcuno quindi, deve aver gettato il veleno nel giardino della donna.

Una notizia sulla quale interviene il sindaco Isabella Conti, che spiega : “Sono eventi intollerabili, di una crudeltà inaudita. Recupereremo tutte le immagini possibili delle telecamere, questa cattiveria non può passarla liscia. Mi stringo con tutto l’affetto ed infinito dispiacere a chi ha perso il proprio cagnolino, e teme anche per le sorti dell’altro piccolo amico”. I social, in queste ore, stanno contribuendo al diffondersi dell’allerta. Tante le persone che quotidianamente passeggiano tra via Pertini e via Scornetta con i propri cani.