Cani sporcano in spiaggia, turista bolognese: 'Non metterò mai più piede in Riviera'

A fronte del nuovo regolamento della spiaggia che, in determinate ore a Rimini e Riccione, permette l'acceso dei cani sulla battigia e salutato come un successo dagli amanti degli animali, la maleducazione dei proprietari che, ignorandolo, permettono ai quattrozampe di scorazzare tranquillamente. Diverse le segnalazioni, ma solo una minima parte dei proprietari e dei bagnini è stata multata e, spesso, chi chiama le forze dell'ordine per chiedere il rispetto dell'ordinanza balneare viene rimpallato da un centralino all'altro facendo aumentare il nervosismo. Lo rende noto Rimini Today.

Tra questi un'inferocita turista bolognese che, questo fine settimana, è stata al centro di una disavventura simile che, oltre a rovinarle il week end al mare, lo ha fatto giurare di non rimettere più piede in città.

"Solo perchè ho pagato in anticipo l'ombrellone - spiega - altrimenti avrei già fatto le valige e, con la mia famiglia, me ne sarei andata altrove dove, almeno, si può trovare gente civile e non una manica di cafoni. Io, con mio marito e mia figlia di 5 anni, venerdì sera siamo arrivati per trascorrere il week end al mare e, sabato mattina dopo aver lasciato l'albergo, siamo arrivati in spiaggia e abbiamo pagato un ombrellone in prima fila. Dopo nemmeno un'ora è arrivata un'altra coppia con, al seguito, due cagnolini di piccole dimensioni che, oltre ad abbaiare continuamente tra loro, sono stati lasciati liberi di girare sulla sabbia. Ho iniziato a brontolare perchè, nonostante fossero piccoli, non me la sentivo di lasciare mia figlia vicino a loro ma, nonostante questo, i proprietari hanno fatto finta di niente e, anzi, li facevano saltare tranquillamente sui lettini, dove poi magari si sarebbero stesi degli altri clienti ignari di tutto, fino a quando, uno dei cani, si è messo a fare pipì sulla sabbia davanti al mio lettino e dove giocava mia figlia".

'Rimpallo tra Capitaneria di Porto e Polizia Municipale'

"A questo punto - spiega la turista - non ci ho più visto e ho iniziato a urlare. Come è possibile far fare i propri bisogni a un cane sulla sabbia dove, a mani nude, giocano e gattonano dei bambini? Ne è nata una discussione animata con la coppia proprietaria dei cani che ha cercato di minimizzare la cosa dicendo che, in fondo, i loro cani erano più sani del mondo e che la spiaggia era 'pet friendly'. Anche il bagnino, intervenuto, ha provato a sminuire la faccenda e, a questo punto, ho provato a chiamare sia la Capitaneria di Porto che la polizia Municipale ma, da entrambi i centralini, si sono rimpallati le responsabilità e, allo stesso tempo, che non avevano personale da inviare. Una cosa assurda, non ho nulla contro gli animale ma con i proprietari maleducati che permettono loro qualsiasi cosa. E' una questione igienica non da poco se pensiamo che, in troppe occasioni, i padroni si limitano a coprire con un po' di sabbia escrementi e urine dei loro animali senza pensare che qualche bambino, gattonando, può venire a contatto con queste e poi infilarsi le mani in bocca. Sono disgustata, non verrò mai più al mare a Rimini".

Situazione analoga a quella della turista bolognese è capitata anche a Riccione, altra spiaggia che ha aperto le proprie porte ai cani permettendo, nelle ore serali, di fare anche il bagno. Il copione è più o meno lo stesso di quello che è accaduto a Rimini e, anche questa volta, nonostate le richieste alle forze dell'ordine nessuno si è presentato per far allontanare i quattrozampe dall'arenile. "L'amministrazione - spigano dal Comune della Perla Verde - alla luce della nuova ordinanza sarà vigile affinchè le regole vengano rispettate da tutti, proprietari, animali e bagnini". Sul fronte della Capitaneria di Porto, invece, dal comando hanno spiegato che "abbiamo 45 chilometri di costa da pattugliare. Cerchiamo di intervenire su ogni situazione".