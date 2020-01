Cani incastrati nella grotta: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

E' durato tutta la notte l'intervento di salvataggio di due cani da caccia al cinghiale, rimasti intrappolati in una fessurazione nei boschi attorno Castiglione dei Pepoli. Gli animali sono stati individuati nel pomeriggio di ieri in fondo a un pertugio in località Baragazza.

I due pastori maremmani Muscolo e Orfeo, rispettivamente di tre e due anni e mezzo, sono stati avvistati dalle squadre specializzate per la ricerca e il soccorso: sono vivi ma pare che uno dei due sia ferito a una gamba. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte, oltre che i vigili di Bologna anche i nuclei Sar urbani provenienti da Brescia, specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, contesto operativo molto simile. L'intervento non è ancora finito, ma si è vicini al salvataggio dei due segugi.