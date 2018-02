Anzola, entrano nel canile e puntano gli estintori sui cani

In 17 anni non era mai successo nulla al Canile Comunale di Anzola Emilia, poi l'altra notte dei vandali vi si sono introdotti mettendo tutto a soqquadro per poi puntare gli estintori contro le gabbie dei cani e spruzzarli con la schiuma chimica. Un gesto incomprensibile visto che non manca nulla, fatta eccezione per un giubbotto.

I cani, visto che la polvere estinguente non è proprio salutare, sono stati visitati e fortunatamente stanno bene, fatta eccezione per qualche arrossamento agli occhi. A raccontare l'accaduto il responsabile della struttura Dino Degli Esposti, che non si sa spiegare la ragione del gesto se non ipotizzando un legame fra l'abbaiare dei cani e la discarica poco lontana: "Forse danno fastidio a chi di notte va alla discarica a cercare cose da portare via illegalmente?" l'ipotesi che Degli Esposti spiega come plausibile ai microfoni di E'TV. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri.