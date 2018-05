Cannabis light, tra i tabaccai c'è chi si tira indietro. La federazione: 'Legale per tutti o per nessuno'

A spiegarcelo l'ufficio legale della Federazione italiana tabaccai (Fit) che ribadisce la necessità di chiarimento sulla vendita dei prodotti nelle tabaccherie.

Il 9 maggio scorso infatti un tabaccaio di San Donato ha ricevuto una contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli , con sanzione amministrativa di 258 euro per la vendita di surrogati del tabacco.

Ora, supportato dalla Fit, ha presentato delle memorie difensive che se accolte non richiederanno il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

'Siamo fiduciosi - ci spiegano dalla Fit - il punto è che c'è bisogno di una regolamentazione sulla vendita al dettaglio perché in questo momento c'è un vuoto normativo e, come spesso accade, la realtà ha superato il legislatore. Preso atto che la cannabis light si vende dappertutto - continuano - se è considerata un surrogato del tabacco per la rete dei tabaccai, allora dovrebbe essere così anche per la rete fuori dal Monopolio di Stato. Il legislatore dovrà prendere una strada, per esempio potrebbe essere assimiliata al tabacco e tassata come tale'.

Della stessa opinione Margherita Baravalle, presidente di Assocanapa: 'Appena ci sarà un Governo che possa e voglia affrontare le problematiche attualmente aperte, presenterà proposte per impedire che questa confusione arrechi un danno alle imprese agricole italiane e un danno incalcolabile per i tabaccai.

In tutti i casi - continua - non c'è nessuna lacuna di legge che consente di vendere dei prodotti con usi non determinati: se è un prodotto alimentare si vende come tale. Proprio come ha fatto il tabaccaio sanzionato - conclude-, ha ragione e vincerà un eventuale ricorso'.

Mentre tabaccai e produttori aspettano chiarimenti dal futuro Governo, il Ministero ha pubblicato una nota sulla regolamentazione della coltivazione della Canapa. Un'attenzione normativa che conferma il boom del settore, sempre più in crescita, come abbiamo visto alla Fiera Indica Sativa di Casalecchio.