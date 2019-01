Va in ospedale e gli rubano la cannabis terapeutica: "Se qualcuno ha visto qualcosa mi aiuti"

Brutta disavventura per una cittadina di Altedo, piccola frazione nel territorio di Malalbergo, alla quale martedì pomeriggio hanno rubato due barattoli di cannabis terapeutica: farmaco necessario alla cura della sua malattia. "Ero nella Casa della Salute di Corso Giovecca a Ferrara - racconta a BolognaToday - e dopo una visita che non è andata come speravo mi sono seduta su una panchina. A un certo punto si è avvicinato un ragazzo, e mi ha riconosciuta perché sono una persona molto attiva nel Comitato paziendi cannabis medica . Era stranamente invadente e insistente, e dopo aver parlato mi ha chiesto se avevo della cannabis terapeutica dietro perche voleva vederla. Ero ancora scossa per la visita - incalza - ma non volevo essere scortese, quindi hi preso un flacone e gliel'ho fatto vedere. Poi ho riposto tutto in borsa, senza chiuderla sbadatamente. A un certo punto mi è caduta una cartella, mi sono chinata per prenderla e questo ragazzo che fino a pochi istanti prima era fianco a me a parlare è sparito. Solo a casa mi sono resa conto del perchè".

La donna infatti, la sera ha aperto la borsa per prendere i due flaconi e non li ha più trovati: "Mi ha rubato i due barattoli e un'altro farmaco - spiega - Ho immediatamente chiamato la Casa della Salute e chiesto se ci fossero delle telacamere in quel punto, ma ho avuto solo risposte negative. Ho già avvisato i carabinieri della stazione di Altedo e adesso procederò con una formale denuncia. E' assurdo che rubino anche questo, sui flaconi c'è il mio nome, e la farmacia che mi fornisce quel tipo di farmaco al momento ne è sprovvista".

Forte l'appello: "Se qualcuno ha visto qualcosa si rivolga subito alle autorità competenti - sottolinea la cittadina di Altedo - Spero che non accada mai più, perché l'impotenza di fronte a simili gesti si somma allo sconforto di chi combatte quotidianamente contro una malattia".